На півдні продовжуємо рух уперед, вибиваємо ворога - Тарнавський
Сили оборони України продовжують просування вперед на півдні країни, вибивають окупантів і звільняють українські території, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
"Мінометники 47-ї окремої механізованої бригади відправляють "гарячі подарунки" російським окупантам. На Півдні продовжуємо рух вперед, вибиваємо ворога, звільняємо нашу землю", - написав Тарнавський у своєму телеграм-каналі, розмістивши фото роботи українських військових.