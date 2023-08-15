Події

12:18 15.08.2023

На півдні продовжуємо рух уперед, вибиваємо ворога - Тарнавський

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На півдні продовжуємо рух уперед, вибиваємо ворога - Тарнавський

Сили оборони України продовжують просування вперед на півдні країни, вибивають окупантів і звільняють українські території, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Мінометники 47-ї окремої механізованої бригади відправляють "гарячі подарунки" російським окупантам. На Півдні продовжуємо рух вперед, вибиваємо ворога, звільняємо нашу землю", - написав Тарнавський у своєму телеграм-каналі, розмістивши фото роботи українських військових.

 

Теги: #зсу #таврія

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