Унаслідок російських обстрілів Донеччини за добу є руйнування, загинули дві людини, шестеро дістали поранення

Унаслідок російських обстрілів Донецької області за добу, за попередніми даними, загинули двоє людей, шестеро дістали поранення, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Всього за добу росіяни вбили одного жителя Донеччини, поранили ще чотирьох", - написав він у фейсбуці у вівторок уранці, зазначивши, що "кількість жертв внаслідок удару по Краматорську ще належить встановити. Після цього інформація буде внесена до загальної статистики".

За попередніми даними ОВА, "у Краматорську росіяни поцілили по підприємству - вже зараз відомо про двох загиблих і одного пораненого. Рятувальні роботи на місці злочину тривають. У Слов'янську пошкоджено промисловий об'єкт".

Як повідомляється, на волноваському напрямку одна людина загинула в Пречистівці, під вогнем Богоявленка, Новоукраїнка та Вугледар. На донецькому напрямку вранці ворог двічі обстріляв Авдіївку з "Градів". В Очеретинській громаді під обстрілами Соловйове, у Мар'їнській - Красногорівка.

"На горлівському напрямку у Торецькій громаді поранено одну людину, пошкоджено п'ять будинків та інфраструктурний об'єкт. У Соледарській громаді обстріляні Васюківка і Роздолівка. У Костянтинівській громаді під вогнем Предтечине. На лисичанському напрямку поранено одну людину у Ямполі Лиманської громади; у Торському зруйновано будинок. У Званівській громаді пошкоджено шість будинків у Званівці і один у Переїзному", - йдеться у повідомленні.