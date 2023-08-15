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08:40 15.08.2023

У Михайлівці сталася сутичка між кадирівцями і дагестанцями, з обох боків загинуло понад 20 окупантів і 40 поранених

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У Михайлівці сталася сутичка між кадирівцями і дагестанцями, з обох боків загинуло понад 20 окупантів і 40 поранених

Під час зйомок російського пропагандивного ролика в Михайлівці (Запорізька обл.) сталася сутичка між кадирівцями і дагестанцями, під час конфлікту з обох сторін загинуло понад 20 окупантів і 40 поранених, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Як інформує Генштаб, у населеному пункті Михайлівка Запорізької області під час зйомок російськими пропагандистами ролика за участю високопоставленого кадирівського командира сталася суперечка між кадирівцями і дагестанцями, під час якої обидві сторони конфлікту відкрили один по одному вогонь зі стрілецької зброї.

Зазначається, що під час сутички одному з окупантів було завдано поранень несумісних із життям, що призвело до відкритого протистояння між підрозділами із застосуванням гранатометів, гранат і стрілецької зброї.

"Внаслідок бойового протистояння, успіх в якому отримали дагестанці, з обох сторін зафіксовано понад 20 вбитих та 40 поранених окупантів. Командира кадирівського підрозділу покарали відправленням на передові позиції", - зазначили в штабі.

 

 

 

Теги: #рф #пропаганда #запорізька

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