Ворог випустив майже 300 снарядів по Херсонській області, поранено дев'ять людей

Російські військові випустили майже 300 снарядів по Херсонській області, поранено 9 осіб, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 71 обстріл, випустивши 290 снарядів із мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА та авіації. У результаті російської агресії дев'ять осіб дістали поранення", - написав він у телеграм-каналі.

По місту Херсон ворог випустив 28 снарядів.

Очільник ОВА зазначив, що російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області; будівлю школи в Херсонській області.