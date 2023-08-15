Події

08:22 15.08.2023

Ворог випустив майже 300 снарядів по Херсонській області, поранено дев'ять людей

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Ворог випустив майже 300 снарядів по Херсонській області, поранено дев'ять людей

Російські військові випустили майже 300 снарядів по Херсонській області, поранено 9 осіб, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 71 обстріл, випустивши 290 снарядів із мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА та авіації. У результаті російської агресії дев'ять осіб дістали поранення", - написав він у телеграм-каналі.

По місту Херсон ворог випустив 28 снарядів.

Очільник ОВА зазначив, що російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області; будівлю школи в Херсонській області.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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