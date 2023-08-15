Події

03:56 15.08.2023

У Чернівцях затримали правоохоронця за незаконне переправлення військовозобов'язаних через кордон

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У Чернівцях затримали правоохоронця за незаконне переправлення військовозобов'язаних через кордон

У Чернівцях викрили план переправки військовозобов'язаних через кордон, схему організував правоохоронець спільно із спільником, повідомляє Державне бюро розслідувань.

"Злочинці знаходили осіб, які бажали перетнути кордон, і організовували їхнє транспортування до прикордонної зони з Румунією. Вартість послуги "таксі" для "клієнтів" до пішого переходу становила від 3,5 до 5 тисяч євро", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що організатори включили до схеми інших людей, які займалися транспортуванням ухилістів та координували їх подальший перетин українського кордону.

Правоохоронні органи стали на заваді спробі переправити 8 ухилістів, які оплачували вартість своєї "подорожі".

Теги: #україна #арешт #дбр #правоохоронець

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