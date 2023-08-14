Події

18:34 14.08.2023

Норвегія поставить Україні декілька систем ППО C-UAS для боротьби з дронами

1 хв читати
Норвегія поставить Україні декілька систем ППО C-UAS для боротьби з дронами

Норвегія поставить Україні декілька систем боротьби з дронами виробництва компанії Kongsberg Defense & Aerospace, загальна вартість контракту - $70,8 млн, повідомляє Kongsberg.

"Kongsberg Defense & Aerospace (Kongsberg) підписала контракт через Міжнародний фонд для України на постачання систем протидії безпілотним літальним апаратам (C-UAS), які буде безоплатно передано Україні", - йдеться в повідомленні компанії.

Як повідомляється, "постачання передбачає декілька систем CORTEX Typhon, розроблених для протидії широкому спектру БПЛА з рішеннями, що дають змогу завдати фізичної шкоди або в інший спосіб знешкодити повітряну загрозу. Вартість контракту становить 56 мільйонів фунтів стерлінгів". "У межах постачання норвезький уряд безоплатно передав автомобілі Dingo 2, KONGSBERG RWS та озброєння", - додають у компанії.

Міжнародний фонд для України (IFU) був створений Великою Британією та міжнародними партнерами для виявлення і купівлі критично важливих засобів та їх швидкої доставки в Україну.

Теги: #бпла #норвегія #дрони

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:29 12.08.2023
Три ударних БПЛА ліквідувала ППО в межах Запорізької області

Три ударних БПЛА ліквідувала ППО в межах Запорізької області

17:30 10.08.2023
Кілька тисяч людей довелося евакуювати в Норвегії через повені

Кілька тисяч людей довелося евакуювати в Норвегії через повені

16:00 10.08.2023
У Буданова повідомили, що дрони-камікадзе, передані "Українською командою", вже працюють на передовій

У Буданова повідомили, що дрони-камікадзе, передані "Українською командою", вже працюють на передовій

09:43 10.08.2023
На Київщині фактів влучань БПЛА не зафіксовано - ОВА

На Київщині фактів влучань БПЛА не зафіксовано - ОВА

11:46 08.08.2023
Розпочалося тестування нового БПЛА українського виробництва в зоні бойових дій - ГУР Міноборони

Розпочалося тестування нового БПЛА українського виробництва в зоні бойових дій - ГУР Міноборони

15:23 04.08.2023
ПК "Схід": Ліквідовано два ворожі БПЛА - у Запорізькій і Донецькій областях

ПК "Схід": Ліквідовано два ворожі БПЛА - у Запорізькій і Донецькій областях

13:23 04.08.2023
Присутності російського флоту в Чорному морі буде покладено край - Подоляк

Присутності російського флоту в Чорному морі буде покладено край - Подоляк

17:36 03.08.2023
Кулеба: снарядів і дронів завжди буде мало

Кулеба: снарядів і дронів завжди буде мало

08:38 03.08.2023
Ворог атакував Україну 15-ма ударними БПЛА з Брянської області, ППО ліквідувала всі

Ворог атакував Україну 15-ма ударними БПЛА з Брянської області, ППО ліквідувала всі

08:09 03.08.2023
У результаті нічної атаки безпілотниками на Київщині відсутні влучення і постраждалі

У результаті нічної атаки безпілотниками на Київщині відсутні влучення і постраждалі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський подякував США за новий пакет оборонної допомоги

Зеленський у понеділок побував на командних пунктах декількох бригад у районі Соледара

Держдеп США оголосив про виділення $200 млн допомоги Україні у сфері безпеки

ЗСУ просуваються до звільнення селища Урожайне Донецької області, біля Бахмута за тиждень звільнено 3 кв. км - Маляр

Колишній генерал-майор СБУ Шайтанов засуджений до 12 років в'язниці за держзраду і замах на теракт

ОСТАННЄ

ПРО ВИБУХИ В ХЕРСОНІ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Зеленський подякував США за новий пакет оборонної допомоги

Експертиза визнала пошкоджений обстрілом будинок на вул. Жилянській у Києві таким, що підлягає реконструкції

Зеленський у понеділок побував на командних пунктах декількох бригад у районі Соледара

Міністр фінансів Німеччини підтримує надання Україні ракет Taurus

Держдеп США оголосив про виділення $200 млн допомоги Україні у сфері безпеки

Сили оборони України вразили командний пункт російських військ неподалік Маріуполя - стратком ЗСУ

ЗСУ стримують наступ окупантів на куп'янському та лиманському напрямках, ситуація складна - Маляр

ЗСУ просуваються до звільнення селища Урожайне Донецької області, біля Бахмута за тиждень звільнено 3 кв. км - Маляр

Сім'ї зниклих безвісти мають в обов'язковому порядку пройти процедуру забору генетичного матеріалу - Мінреінтеграції

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА