Норвегія поставить Україні декілька систем ППО C-UAS для боротьби з дронами

Норвегія поставить Україні декілька систем боротьби з дронами виробництва компанії Kongsberg Defense & Aerospace, загальна вартість контракту - $70,8 млн, повідомляє Kongsberg.

"Kongsberg Defense & Aerospace (Kongsberg) підписала контракт через Міжнародний фонд для України на постачання систем протидії безпілотним літальним апаратам (C-UAS), які буде безоплатно передано Україні", - йдеться в повідомленні компанії.

Як повідомляється, "постачання передбачає декілька систем CORTEX Typhon, розроблених для протидії широкому спектру БПЛА з рішеннями, що дають змогу завдати фізичної шкоди або в інший спосіб знешкодити повітряну загрозу. Вартість контракту становить 56 мільйонів фунтів стерлінгів". "У межах постачання норвезький уряд безоплатно передав автомобілі Dingo 2, KONGSBERG RWS та озброєння", - додають у компанії.

Міжнародний фонд для України (IFU) був створений Великою Британією та міжнародними партнерами для виявлення і купівлі критично важливих засобів та їх швидкої доставки в Україну.