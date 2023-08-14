Події

15:21 14.08.2023

У Київській та низці інших областей до 17 серпня оголошено надзвичайну пожежну небезпеку

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У Київській та низці інших областей до 17 серпня оголошено надзвичайну пожежну небезпеку

Надзвичайний рівень пожежної небезпеки оголошено в Київській області до четверга, 17 серпня, включно.

Як повідомляють на сайті Укргідрометцентру, надзвичайну пожежну небезпеку оголошено також у Житомирській, Вінницькій, Черкаській областях та в окупованому Криму.

У середу вона пошириться ще на Рівненську і Тернопільську області, а в четвер - на Хмельницьку та Волинську.

У Київській області 15 серпня хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 14-19°, удень 28-33°. У Києві вночі 17-19°, удень 31-33°.

Теги: #укргідрометцентр #київська_область

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