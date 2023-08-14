Колишній генерал-майор СБУ Шайтанов засуджений до 12 років в'язниці за держзраду і замах на теракт

Колишнього генерал-майора СБУ засуджено до 12 років ув'язнення за держзраду і замах на терористичний акт в інтересах держави-агресора, інформують в Офісі генерального прокурора.

"За публічного обвинувачення Офісу генерального прокурора суд визнав винним колишнього першого заступника керівника Центру спеціальних операцій "А" СБУ у державній зраді, закінченому замаху на скоєння терористичного акту, а також незаконному поводженні з вогнепальною зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК України)", - йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в понеділок.

За інформацією прокуратури, колишнього генерал-майора СБУ засуджено до 12 років тюремного ув'язнення з конфіскацією майна.

"Прокурори у суді довели, що генерал-майор СБУ збирав інформацію, яка становила державну таємницю, та передавав її представникам РФ. Також за завданням спецслужб країни-агресора засуджений підшуковував осіб серед колишніх військовослужбовців СБУ для вчинення теракту", - наголошується в повідомленні.

У прокуратурі уточнюють, що ціллю генерал-майора СБУ було вбивство майора ЗС Чеченської Республіки Ічкерія, який з лютого 2015 року під час війни на сході України очолював Міжнародний миротворчий батальйон імені Джохара Дудаєва.

"Тоді правоохоронці запобігли вбивству, запланованому спецслужбами РФ", - нагадують у відомстві.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювала СБУ.

Кримінальне провадження стосовно співробітника Департаменту служби контррозвідувальних операцій ФСБ, який завербував засудженого, перебуває на заочному розгляді в суді.

У повідомленні не зазначається ім'я засудженого, як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", йдеться про Валерія Шайтанова.

Як повідомлялося, Шайтанова затримали співробітники контррозвідки СБУ 14 квітня 2020 року. Його підозрювали в державній зраді та скоєнні терористичних актів, а також у плануванні вбивства відомого добровольця Адама Осмаєва. Того самого дня слідчі СБУ оголосили генерал-майору Шайтанову про підозру у скоєнні державної зради та терористичного акту - ч. 1 ст. 111 (держзрада), ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258 (теракт) Кримінального кодексу України.

За даними СБУ, Шайтанов перебував на агентурному зв'язку під псевдонімом "Бобиль" із полковником ФСБ РФ Ігорем Єгоровим.