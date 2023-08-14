Події

13:55 14.08.2023

Колишній генерал-майор СБУ Шайтанов засуджений до 12 років в'язниці за держзраду і замах на теракт

2 хв читати
Колишній генерал-майор СБУ Шайтанов засуджений до 12 років в'язниці за держзраду і замах на теракт

Колишнього генерал-майора СБУ засуджено до 12 років ув'язнення за держзраду і замах на терористичний акт в інтересах держави-агресора, інформують в Офісі генерального прокурора.

"За публічного обвинувачення Офісу генерального прокурора суд визнав винним колишнього першого заступника керівника Центру спеціальних операцій "А" СБУ у державній зраді, закінченому замаху на скоєння терористичного акту, а також незаконному поводженні з вогнепальною зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК України)", - йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в понеділок.

За інформацією прокуратури, колишнього генерал-майора СБУ засуджено до 12 років тюремного ув'язнення з конфіскацією майна.

"Прокурори у суді довели, що генерал-майор СБУ збирав інформацію, яка становила державну таємницю, та передавав її представникам РФ. Також за завданням спецслужб країни-агресора засуджений підшуковував осіб серед колишніх військовослужбовців СБУ для вчинення теракту", - наголошується в повідомленні.

У прокуратурі уточнюють, що ціллю генерал-майора СБУ було вбивство майора ЗС Чеченської Республіки Ічкерія, який з лютого 2015 року під час війни на сході України очолював Міжнародний миротворчий батальйон імені Джохара Дудаєва.

"Тоді правоохоронці запобігли вбивству, запланованому спецслужбами РФ", - нагадують у відомстві.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювала СБУ.

Кримінальне провадження стосовно співробітника Департаменту служби контррозвідувальних операцій ФСБ, який завербував засудженого, перебуває на заочному розгляді в суді.

У повідомленні не зазначається ім'я засудженого, як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", йдеться про Валерія Шайтанова.

Як повідомлялося, Шайтанова затримали співробітники контррозвідки СБУ 14 квітня 2020 року. Його підозрювали в державній зраді та скоєнні терористичних актів, а також у плануванні вбивства відомого добровольця Адама Осмаєва. Того самого дня слідчі СБУ оголосили генерал-майору Шайтанову про підозру у скоєнні державної зради та терористичного акту - ч. 1 ст. 111 (держзрада), ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258 (теракт) Кримінального кодексу України.

За даними СБУ, Шайтанов перебував на агентурному зв'язку під псевдонімом "Бобиль" із полковником ФСБ РФ Ігорем Єгоровим.

Теги: #вирок #шайтанов

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:27 11.08.2023
Апеляційна палата ВАКС засудила до 3,5 років в'язниці ексдепутата Харківської міськради

Апеляційна палата ВАКС засудила до 3,5 років в'язниці ексдепутата Харківської міськради

19:40 01.08.2023
Справа ексміністра Злочевського про спробу передання хабаря стала одним із найбільших донатів ЗСУ

Справа ексміністра Злочевського про спробу передання хабаря стала одним із найбільших донатів ЗСУ

16:59 29.06.2023
Бойовика "ДНР", який намагався влаштуватися на службу в "Азов", засуджено до 8 років в'язниці

Бойовика "ДНР", який намагався влаштуватися на службу в "Азов", засуджено до 8 років в'язниці

16:41 29.06.2023
Голову окупаційної адміністрації Запорізької області засуджено до 15 років ув'язнення заочно

Голову окупаційної адміністрації Запорізької області засуджено до 15 років ув'язнення заочно

13:11 26.06.2023
Засуджено замовників нападу на громадську активістку Гандзюк

Засуджено замовників нападу на громадську активістку Гандзюк

09:10 14.06.2023
ВАКС засудив колишнього суддю Чауса до 10 років позбавлення волі

ВАКС засудив колишнього суддю Чауса до 10 років позбавлення волі

23:43 27.05.2023
Суддю, який вчинив смертельну ДТП, заарештували

Суддю, який вчинив смертельну ДТП, заарештували

16:44 19.05.2023
В Україні засуджено до реальних термінів "вагнерівця" і розвідника угруповання "Шторм", які атакували Бахмут

В Україні засуджено до реальних термінів "вагнерівця" і розвідника угруповання "Шторм", які атакували Бахмут

15:07 17.05.2023
Зрадника, який "наводив" ворожі ракети на залізничні мости і заводи на Львівщині, засуджено до довічного ув'язнення

Зрадника, який "наводив" ворожі ракети на залізничні мости і заводи на Львівщині, засуджено до довічного ув'язнення

19:43 15.05.2023
Суд засудив ексбойовика так званої "ЛНР" до восьми років позбавлення волі за участь у терористичній організації

Суд засудив ексбойовика так званої "ЛНР" до восьми років позбавлення волі за участь у терористичній організації

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У майбутньому ветерани за рівних кваліфікацій повинні мати перевагу під час працевлаштування на держслужбу - голова НАДС

Обмеження на перебування держслужбовців за кордоном є однією з причин відпливу кадрів - голова НАДС

В Одесі зафіксовано пошкодження 203 будинків - мерія

Голова НАДС Алюшина заявляє про мінімальний відсоток колаборантів на держслужбі

Голова НАДС Алюшина: Ми готові до відновлення конкурсів на держслужбу

ОСТАННЄ

Біля узбережжя румунського курорту, ймовірно, вибухнула морська міна

Громадянин Естонії намагався контрабандою вивезти з України до Польщі майже 400 старовинних монет

Ізраїль найближчими днями направить в Україну кілька тонн медикаментів - посол

Унаслідок нічної атаки РФ в Одесі вщент знищено гіпермаркет Fozzy

Голова НАДС Алюшина про кадровий резерв: Потрібно буде понад 10 тис. управлінців на всі території, де зараз точаться бойові дії

За результатами функціонального аудиту в держорганах кількість штатних посад скоротилася на 1640 одиниць - голова НАДС

СБУ встановила 15 колаборантів, які готують нові "вибори" на тимчасово окупованій території Луганської області

У майбутньому ветерани за рівних кваліфікацій повинні мати перевагу під час працевлаштування на держслужбу - голова НАДС

Обмеження на перебування держслужбовців за кордоном є однією з причин відпливу кадрів - голова НАДС

В Одесі зафіксовано пошкодження 203 будинків - мерія

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА