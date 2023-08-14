СБУ встановила 15 колаборантів, які готують нові "вибори" на тимчасово окупованій території Луганської області

Служба безпеки України встановила особи 15 колаборантів, які готують псевдовибори до місцевих окупаційних органів РФ на тимчасово захопленій частині Луганщини, інформують в СБУ.

"Серед ворожих поплічників - керівники "виборчої комісії ЛНР", а також представники територіальних осередків кремлівської партії "Єдина Росія" та інших думських політичних сил", - ідеться в повідомленні української спецслужби в понеділок.

У СБУ наголошують, що за одним зі сценаріїв російські загарбники планують провести фейкові вибори у вересні цього року.

"Під час незаконного голосування мають "обрати" депутатів псевдопарламенту "ЛНР", а також "советов" так званих муніципальних утворень", - уточнюють у відомстві.

Як встановило слідство, усі 15 колаборантів беруть безпосередню участь у підготовці майбутнього фейкового волевиявлення.

"Зокрема, вони сформували так звані територіальні виборчі комісії, які мають фальсифікувати "явку виборців" та підсумки "голосування". Також ворожі поплічники займаються облаштуванням "виборчих дільниць", підбирають та інструктують "персонал", проводять масштабну агітаційну кампанію на підтримку псевдовиборів", - уточнюється в повідомленні.

За викритими фактами слідчі Служби безпеки розпочали кримінальні провадження за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Раніше шість фігурантів уже отримали від СБУ підозру за організацію та проведення псевдореферендуму в Луганській області у вересні 2022 року.

Оскільки викриті колаборанти перебувають на тимчасово окупованій частині регіону, тривають комплексні заходи щодо притягнення їх до відповідальності.

Розслідування проводять співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.