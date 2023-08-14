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12:50 14.08.2023

За результатами функціонального аудиту в держорганах кількість штатних посад скоротилася на 1640 одиниць - голова НАДС

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За результатами функціонального аудиту в держорганах кількість штатних посад скоротилася на 1640 одиниць - голова НАДС

Голова Національного агентства України з питань державної служби (НАДС) Наталія Алюшина заявляє, що за результатами функціонального аудиту в державних органах загальна кількість штатних посад скоротилася на 1640 одиниць.

"У 65 державних органах відбувся функціональний аудит. Його результати і пропозиції представлено на розгляд КМУ. Уряд є суб'єктом, який має визначитися із подальшими кроками. У НАДС проаналізували пропозиції щодо оптимізації. За нашої інформацією, деякі органи зменшили кількісний склад державних службовців. Зокрема, статистичний звіт засвідчує зменшення загальної кількості штатних посад на 1640 одиниць після завершення функціонального аудиту", - сказала Алюшина в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, який реальний ефект було отримано після проведення держорганами функціонального аудиту.

Голова НАДС наголосила, що пропозиції щодо зменшення штатної чисельності в кожному державному органі є компетенцією міністра або голови центрального органу виконавчої влади.

"Має бути урядове рішення, яке скоригує її, з огляду на пропозиції НАДС. Функціональний аудит був спрямований на аналіз та пошук неактуальних функцій у воєнний період, а також - від чого можна відмовитися. До речі, є державні органи, які таких функцій позбулися", - додала вона.

Як повідомлялося, у вересні 2022 року Кабінет Міністрів доручив міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади провести функціональний аудит.

Теги: #аудит #надс

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