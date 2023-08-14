Унаслідок нічного обстрілу Одеси постраждали 113 будівель - міськрада

В Одесі пошкоджено 113 будівель станом на 8:00 14 серпня внаслідок падіння уламків і вибухової хвилі в ніч на понеділок, повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

"Із них сім закладів освіти, один із яких - пам'ятка архітектури. Обстеження будинків триває", - зазначається в повідомленні.

У місті працюють оперативні штаби, здійснюється обстеження постраждалих квартир і ліквідація наслідків.

Як повідомлялося, у ніч проти понеділка російські окупанти тричі атакували Одеську область, застосувавши дві хвилі ударних дронів загальною кількістю 15 шт. і вісім ракет морського базування типу "Калібр". Унаслідок ракетної атаки троє людей дістали поранень.