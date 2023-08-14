Події

09:23 14.08.2023

Російські окупанти обстріляли Запорізький район, двоє людей загинули

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Російські окупанти вночі в понеділок, близько 2:00, завдали ракетних ударів по одному з населених пунктів Запорізького району, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

"Унаслідок обстрілу на територіях двох домоволодінь повністю зруйновано два житлові будинки, пошкоджено ще два будинки, в сусідніх повилітали вікна. Врятовано трьох людей, на жаль, двоє загинули", - зазначається в повідомленні МВС.

Співробітники ДСНС проводили пошуково-рятувальні роботи на місцях ударів і діставали з-під завалів постраждалих.

Теги: #обстріл #запорізька

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