Події

08:22 14.08.2023

Вночі окупанти обстріляли Херсон, поранено трьох людей

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Вночі окупанти обстріляли Херсон, поранено трьох людей

У ніч проти понеділка, 14 серпня, російські окупанти обстріляли Херсон, унаслідок чого двох чоловіків госпіталізували з важкими пораненнями та одну жінку з травмами середньої тяжкості, повідомляє голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

"Близько другої години армія Росії ще раз вдарила по житлових кварталах міста. Двоє чоловіків, 48 і 44 роки, дістали важкі поранення, у 85-річної жінки травми середнього ступеня тяжкості. Усіх постраждалих госпіталізували до лікарень", - написав він у телеграмі.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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