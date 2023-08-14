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07:53 14.08.2023

Уночі сили ППО знищили 15 БПЛА, вісім "Калібрів" і ворожий вертоліт

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Уночі сили ППО знищили 15 БПЛА, вісім "Калібрів" і ворожий вертоліт

-У ніч на понеділок. 14 серпня, російські окупанти атакували територію України, здійснивши кілька хвиль атак ударними безпілотниками та крилатими ракетами "Калібр", усі цілі були вражені силами Протиповітряної оборони, повідомляють Повітряні сили ЗСУ в телеграмі.

"Загалом противник застосував: 15 ударних БПЛА "Shahed-136/131", 8 крилатих ракет "Калібр". Силами і засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони всі цілі знищено", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що БПЛА атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ), а "Калібри" - з акваторії Чорного моря, з ворожого фрегата неподалік Ялти.

Як повідомляють Повітряні сили, для ураження цілей використано зенітні керовані ракети та стрілецьку зброю підрозділів безпосереднього прикриття.

У повідомленні зазначили, що "внаслідок протиповітряного бою через падіння уламків ракет і дронів виникла пожежа в кількох локаціях міста Одеса, працюють рятувальники".

"І ще гарна новина на завершення: близько 05:00 години 14 серпня 2023 року на Бахмутському напрямку зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил знищено ворожий гелікоптер (тип уточнюється)", - підсумували у ПС ЗСУ.

 

 

 

 

 

Теги: #ппо #цілі #ураження

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