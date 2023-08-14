Ворог атакував Одещину 15 БпЛА і вісьмома ракетами, усі атаки було відбито

У ніч проти понеділка російські окупанти тричі атакували Одеську область, застосувавши дві хвилі ударних дронів, загальною кількістю 15 одиниць і вісім ракет морського базування типу "Калібр", Силами протиповітряної оборони всі атаки було відбито, повідомляють Сили оборони півдня України в телеграмі.

"Унаслідок збиття ракет, які ворог спрямував у центр Одеси, уламками було пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів та супермаркет. Вибуховою хвилею в кількох будівлях понівечено вікна та балкони, побито припарковані поруч автомобілі", - ідеться в повідомленні.

Крім того, сказано, що на двох об'єктах спалахнули пожежі.

"Пожежники працюють над їх ліквідацією", - зазначили в Силах оборони.

Стало відомо, що троє постраждалих - співробітники супермаркету, пошкодженого внаслідок атаки. Людям було надано медичну допомогу.

Як повідомлялося, росіяни в ніч проти понеділка атакували Одесу ударними БПЛА та ракетами. Внаслідок ракетної атаки троє людей отримали поранення. Раніше глава ОВА поінформував, що через падіння уламків ракет, в Одесі виникло кілька пожеж і вибуховою хвилею вибило вікна в будинках, зокрема, сталося загоряння в одному з гіпермаркетів міста.