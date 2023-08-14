Окупанти обстріляли дев'ять громад Сумщини, пошкоджено багатоквартирний будинок - ОВА

Протягом минулої доби російські окупанти 21 раз обстріляли дев'ять прикордонних громад Сумської області, пролунало 144 вибухи, пошкодження житлової інфраструктури, повідомляє обласна військова адміністрація (ОВА).

Зокрема, на обстріл зазнали Великописарівська, Краснопільська, Хотинська, Есманська, Середино-Будська, Новослобідська, Зноб-Новгородська, Білопільська та Шалигінська громади.

По Краснопільській громаді окупанти здійснили обстріл з мінометів (61 вибух) та артилерії (5 вибухів).

"Внаслідок одного з артобстрілів пошкоджено багатоквартирний житловий будинок", - інформують в ОВА.

Внаслідок мінометних обстрілів по Великописарівській громаді (12 вибухів) пошкоджено приватний будинок та гараж, крім того, росіяни атакували з артилерії (16 вибухів).

Окупанти обстріляли з міномета Новослобідську (15 вибухів), Хотинську (8 вибухів) та Середино-Будську (9 вибухів) громади.

По Зноб-Новгородській та Білопольській громадах росіяни також здійснили мінометні обстріли: 3 та 7 вибухів відповідно.

Шалігінську громаду противник обстріляв із артилерії (7 вибухів).

На територію Есманської громади окупанти скинули одну міну.