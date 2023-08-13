Спроба РФ зупинити для огляду балкер SUKRU ORKA у Чорному морі – грубе порушення норм міжнародного права - Кубраков

Україна не може підтвердити достовірність інформації Міністерства оборони РФ про те, що у південно-західній частині Чорного моря військовий корабель окупантів намагався зупинити балкер SUKRU ORKA для проведення огляду, а після відмови капітана балкера відкрив по ньому попереджувальний вогонь, проте, розцінює факт спекуляцій навколо судна як грубе порушення норм міжнародного права, написав міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

“Україна не може підтвердити достовірність викладеної інформації. Однак сам факт спекуляції навколо суду з метою залякування та перешкоджання руху торгових судів є грубим порушенням росією норм міжнародного права”, - написав Кубраков у Facebook.

За його словами, такі дії є зневагою до свободи судноплавства, закріпленими Конвенцією ООН з морського права 1982 року, а також порушенням норм Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі, 1974 року, депозитарієм якої є Міжнародна морська організація (ІМО).

“Крім шантажу всього світу продовольством, Росія вдалася до терору в Чорному морі. Цей акт є відвертою зневагою прав чорноморських держав на вільне судноплавання та прав іноземних суден на мирний прохід територіальним морем прибережних країн”, - йдеться у повідомленні.

Кубраков закликав ІМО та партнерів жорстко відреагувати на дії Росії та докласти всіх зусиль для припинення терору в Чорному морі, застосувати заходи до російської федерації як країни-члена IMO.

Віце-прем'єр рекомендував капітанам суден, що прямують з/до українських морських портів, для уникнення провокацій, здійснювати рух суден якомога ближче до узбережжя північно-західної частини Чорного моря, територіальними водами Турецької Республіки, Республіки Румунія та Болгарія.

Кубраков також уточнив, що балкер SUKRU ORKA рухається у напрямку румунського порту Суліна.

