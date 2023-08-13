У результаті російського обстрілу Донецької області поранено двох жінок - у Торецьку та Сіверську

Унаслідок російського обстрілу Донецької області в неділю осколкові поранення дістали дві жінки, повідомила представниця Донецької обласної прокуратури Олена Руденко.

"13 серпня російські військові, ймовірно, з артилерії обстріляли населені пункти Бахмутського району Донецької області. Дві жінки отримали осколкові поранення", - цитує "Суспільне" представника прокуратури.

"У Торецьку від вибуху снаряда поранено 20-річну жінку, а в Сіверську під час обстрілів отримала тілесні ушкодження у власній квартирі 71-річна жінка. Обох доправили до лікарні, де зараз їм надають медичну допомогу", - уточнила Руденко.

Як повідомила Руденко, за цим фактом прокуратура розпочала досудове розслідування за ч.1 ст.438 КК України, а саме порушення законів та звичаїв війни.