Події

18:53 13.08.2023

Кількість постраждалих у результаті обстрілу Херсонщини збільшилася до 13 - МВС

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Кількість постраждалих у результаті обстрілу Херсонщини збільшилася до 13 - МВС

Унаслідок ворожих обстрілів Херсонської області 13 осіб дістали поранення, кількість загиблих не змінювалася - семеро мирних жителів, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в телеграмі у неділю.

"Станом на 17:00 внаслідок військової агресії росії в Херсонській області сьогодні постраждали 20 осіб: із них 7 загиблих (5 - у Широкій Балці, 2 - у Станіславі), 13 поранених (по 3 - у Херсоні та Бериславі, по 2 - у Станіславі та Комишанах, по 1 - у Велетенському, Золотій Балці та Новокаїрах)", - написав він.

Клименко додав, що після атаки росіян виникли пожежі в приватних домоволодіннях, зокрема, горіли житлові будинки та гаражне приміщення, проте рятувальники ДСНС "ліквідували всі загоряння, незважаючи на повторні обстріли окупантів".

Як повідомлялося, семеро мирних жителів, зокрема двоє дітей, загинули внаслідок обстрілів російськими окупантами різних населених пунктів Херсонської області, п'ятеро з них - у с.Широка Балка. У Херсонській області понеділок, 14 серпня, оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російського обстрілу в неділю.

 

Теги: #клименко #мвс #обстріли #херсонська_область

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