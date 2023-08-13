Біля с.Деньги Черкаської області в ДТП загинуло троє людей - ДСНС

Троє людей загинули внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю трьох легкових автомобілів біля с.Деньги Золотоніського району Черкаської області в неділю.

"Черговим караулом 8-ї державної пожежно-рятувальної частини здійснено деблокування тіл 2 загиблих та однієї травмованої людини, яка померла у швидкій", - повідомляється в телеграм-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

ДТП сталася на автодорозі Н16 "Золотоноша - Черкаси - Сміла - Умань". Рух на цій ділянці наразі ускладнений, регулюється працівниками поліції