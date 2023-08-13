Події

16:17 13.08.2023

Біля с.Деньги Черкаської області в ДТП загинуло троє людей - ДСНС

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Біля с.Деньги Черкаської області в ДТП загинуло троє людей - ДСНС

 Троє людей загинули внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю трьох легкових автомобілів біля с.Деньги Золотоніського району Черкаської області в неділю.

"Черговим караулом 8-ї державної пожежно-рятувальної частини здійснено деблокування тіл 2 загиблих та однієї травмованої людини, яка померла у швидкій", - повідомляється в телеграм-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

ДТП сталася на автодорозі Н16 "Золотоноша - Черкаси - Сміла - Умань". Рух на цій ділянці наразі ускладнений, регулюється працівниками поліції

Теги: #дтп #черкаська_область

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