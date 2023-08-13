Події

07:45 13.08.2023

Окупанти вночі двічі обстріляли Нікополь і Червоногригорівську громаду

1 хв читати
Окупанти вночі двічі обстріляли Нікополь і Червоногригорівську громаду

Російські окупанти вночі двічі обстріляли Нікополь, є прильоти по Червоногригорівській громаді, поінформував голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у неділю вранці.

"Вночі агресор два рази скеровував важку артилерію на Нікопольщину. Майже десяток снарядів прилетіли по районному центру і Червоногригорівській громаді", - написав він у телеграм-каналі.

Обійшлося без жертв і постраждалих. Наслідки обстрілів уточнюються.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:26 13.08.2023
Унаслідок обстрілів Херсонської області поранено трьох людей, пошкоджено підприємства та вишки мобільного зв'язку

Унаслідок обстрілів Херсонської області поранено трьох людей, пошкоджено підприємства та вишки мобільного зв'язку

03:45 13.08.2023
Росіяни обстріляли з мінометів чотири громади Сумщини

Росіяни обстріляли з мінометів чотири громади Сумщини

19:11 12.08.2023
Російські окупанти обстріляли Нікополь, пошкоджено два газопроводи та три лінії електропередачі

Російські окупанти обстріляли Нікополь, пошкоджено два газопроводи та три лінії електропередачі

13:31 12.08.2023
Унаслідок обстрілів на Херсонщині постраждали три людини - Офіс генпрокурора

Унаслідок обстрілів на Херсонщині постраждали три людини - Офіс генпрокурора

08:45 12.08.2023
Окупанти вранці обстріляли Куп'янськ-Вузловий, загинула пенсіонерка

Окупанти вранці обстріляли Куп'янськ-Вузловий, загинула пенсіонерка

07:55 12.08.2023
Окупанти обстрілювали з артилерії Куцурубську та Очаківську громади Миколаївщини

Окупанти обстрілювали з артилерії Куцурубську та Очаківську громади Миколаївщини

02:34 12.08.2023
Окупанти обстріляли Сумську область з мінометів та артилерії, пошкоджено 2 житлові господарства

Окупанти обстріляли Сумську область з мінометів та артилерії, пошкоджено 2 житлові господарства

10:09 11.08.2023
Російські окупанти за добу по 9 разів обстріляли Чернігівську та Сумську області - ОК "Північ"

Російські окупанти за добу по 9 разів обстріляли Чернігівську та Сумську області - ОК "Північ"

09:44 11.08.2023
У Донецькій області за минулу добу внаслідок обстрілів одна людина загинула - ОВА

У Донецькій області за минулу добу внаслідок обстрілів одна людина загинула - ОВА

08:48 11.08.2023
Окупанти обстріляли п'ять районів на Харківщині, загинула мирна мешканка

Окупанти обстріляли п'ять районів на Харківщині, загинула мирна мешканка

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони за добу ліквідували 560 окупантів, а також 19 артилерійських систем противника

Зеленський подякував Німеччині, Нідерландам та Азербайджану за надану допомогу

Розмінування в Україні має зайняти роки, а не десятиліття

Протиповітряна оборона України збила 13 "Кинджалів"

У Житомирі призупинено водопостачання через аварію - ДСНС

ОСТАННЄ

Сили оборони за добу ліквідували 560 окупантів, а також 19 артилерійських систем противника

Окупанти за добу завдали сім ракетних і 47 авіаційних ударів

Українська авіація за добу десять разів атакувала сили окупантів

Сили оборони мали частковий успіх поблизу Роботиного Запорізької області

На Херсонщині серед російських окупантів почастішали випадки дезертирства та алкоголізму

13 серпня: Яке сьогодні свято

Групи розмінування за тиждень знешкодили близько 2 тис. вибухонебезпечних предметів

Польща перекинула військові підрозділи для навчань Rengaw поблизу кордону з Білоруссю

Український фільм "Степне" відзначено нагородою за найкращу режисуру на кінофестивалі в Локарно

Унаслідок лісових пожеж на Гавайських островах загинули вісімдесят осіб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА