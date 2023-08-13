Окупанти вночі двічі обстріляли Нікополь і Червоногригорівську громаду
Російські окупанти вночі двічі обстріляли Нікополь, є прильоти по Червоногригорівській громаді, поінформував голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у неділю вранці.
"Вночі агресор два рази скеровував важку артилерію на Нікопольщину. Майже десяток снарядів прилетіли по районному центру і Червоногригорівській громаді", - написав він у телеграм-каналі.
Обійшлося без жертв і постраждалих. Наслідки обстрілів уточнюються.