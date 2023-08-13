Український фільм "Степове" відзначено нагородою за найкращу режисуру на кінофестивалі в Локарно

У суботу, 12 серпня, у швейцарському місті Локарно відбулася церемонія нагородження переможців 76-го Міжнародного кінофестивалю, під час якої українка Марина Врода отримала нагороду за кращу режисерську роботу за стрічку "Степове", повідомляється на сайті Державного агентства України з питань кіно.

"У своїй промові Марина Врода подякувала членам журі та всій своїй міжнародній знімальній команді. Режисерка також згадала кінематографістів, які зараз на фронті, та членів команди, які були вбиті під час повномасштабного вторгнення", - йдеться в повідомленні.

Загалом цього року в програмі Локарно було представлено 214 кінострічок.

Із перемогою на престижному кінофестивалі Марину Вроду та її колег привітали в Офісі президента України.

"Я хочу привітати режисерку Марину Вроду та команду, яка працювала над фільмом. Його називають кінематографічним шедевром, який має глибокий сенс", - написав глава Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Телеграм-каналі.



