Події

21:01 12.08.2023

Маляр прокоментувала ситуацію на лівому березі Херсонщини: Приводів для ажіотажу немає

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Маляр прокоментувала ситуацію на лівому березі Херсонщини: Приводів для ажіотажу немає

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр застерегла від передчасних висновків щодо ситуації з просуванням українських військ на Херсонщині.

"Знову почався експертний ажіотаж навколо лівого берега на Херсонщині. Приводів для ажіотажу немає", - написала вона у своєму телеграм-каналі в суботу ввечері.

"Я щойно повернулася з тих місць. Для того, щоб там висадитися, не бути знищеним і ще й закріпитися, потрібно зачистити територію і відкинути ворога. Ми бережемо людей, тому працюємо контрбатарейно", - наголосила заступниця міністра.

Маляр також зазначила: "Так, там певні підрозділи виконали певне завдання. Це передбачувано, адже наша мета - повернути всі тимчасово окуповані території, тому ми скрізь відпрацьовуємо таку можливість".

 

 

 

Теги: #зсу #херсонська_область #маляр

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