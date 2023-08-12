Залужний у Києві зустрівся з начальником Штабу оборони Великої Британії

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зустрівся з начальником Штабу оборони Великої Британії Ентоні Радакіном, який прибув до Києва з візитом.

"Провели роботу на одному з пунктів управління, детально ознайомив адмірала Радакіна з обстановкою на полі бою, з нашими наступальними та оборонними діями. Обговорили нагальні потреби українського війська", - написав Залужний у телеграм-каналі за підсумками зустрічі.

Він також подякував партнерам за підтримку.