Події

19:14 12.08.2023

Залужний у Києві зустрівся з начальником Штабу оборони Великої Британії

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Залужний у Києві зустрівся з начальником Штабу оборони Великої Британії

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зустрівся з начальником Штабу оборони Великої Британії Ентоні Радакіном, який прибув до Києва з візитом.

"Провели роботу на одному з пунктів управління, детально ознайомив адмірала Радакіна з обстановкою на полі бою, з нашими наступальними та оборонними діями. Обговорили нагальні потреби українського війська", - написав Залужний у телеграм-каналі за підсумками зустрічі.

Він також подякував партнерам за підтримку.

 

 

 

Теги: #візит #велика_британія #командувач

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