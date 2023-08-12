Події

15:31 12.08.2023

Греція приєдналася до вільнюської Декларації G7 на підтримку України

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Греція приєдналася до вільнюської Декларації G7 на підтримку України

Греція стала 14-ю країною, яка приєдналася до вільнюської Декларації G7 на підтримку України, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Дякуємо народу та уряду Греції, яка стала 14-ю країною, що приєдналася до вільнюської Декларації G7 на підтримку Україну. Шириться кількість держав, які готові брати участь у забезпеченні здатності України захищатися та запобігати повторенню агресії. Працюємо. Попереду більше добрих новин", - написав Єрмак у твіттері в суботу.

 

Теги: #декларація #греція #g7

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