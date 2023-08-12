Події

06:58 12.08.2023

У пацієнтів однієї з лікарень Дніпра виявили погіршення самопочуття в післяопераційний період, прокуратура почала розслідування

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Західна окружна прокуратура відкрила досудове розслідування за фактом неналежного виконання професійних обов'язків медичними працівниками в одній із лікарень м. Дніпро, що спричинило тяжкі наслідки для неповнолітніх дітей, повідомив Офіс генерального прокурора України.

Як повідомляється, за даними слідства, в одній із лікарень м. Дніпро проведено оперативні втручання 4 дорослим і 5 дітям віком від 3 до 17 років.

Зазначається, що в післяопераційний період у кількох пацієнтів виявлено погіршення самопочуття та життєзагрозливий стан організму.

Наразі тривають слідчі дії, встановлюються всі обставини та причетність співробітників закладу.

Зазначене провадження розпочато за повідомленням Дніпропетровської обласної військової адміністрації.

 

 

 

Теги: #генпрокуратура #лікарня #дніпро

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