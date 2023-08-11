Начальника Львівського облуправління Держпродспоживслужби та його підлеглого затримали за давання хабара

Начальника Львівського обласного управління Держпродспоживслужби та його підлеглого затримали за давання хабара в $2 тис. співробітникам правоохоронного органу, повідомляє головне управління Національної поліції у Львівській області.

"Зазначену суму посадовець та його підлеглий пропонували представникам правоохоронного органу, розраховуючи на їхню лояльність щодо запроваджених ними корупційних схем", - ідеться в повідомленні.

Як повідомляється, викрили посадовців обласної Держпродспоживслужби оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області спільно зі слідчими обласної поліції.

За даними слідства, керівник служби налагодив корупційні схеми - побори від підлеглих керівників структурних підрозділів та місцевих підприємців. Аби убезпечити свій бізнес і деяких своїх підлеглих та уникнути кримінальної відповідальності за це, а також для безперешкодного функціонування налагоджених схем, посадовець звернувся з пропозицією до представників правоохоронного органу та запропонував за лояльність з їхнього боку щомісяця платити $2 тис.

Як посередника залучив начальника одного з відділів головного управління Держпродспоживслужби: саме він мав акумулювати та щомісяця передавати кошти.

За даними поліції, 10 серпня поліцейські затримали посередника під час передання правоохоронцю $2 тис. Раніше було задокументовано факт передання ще $2 тис. неправомірної вигоди. "Керівника обласного управління та начальника відділу затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення обом фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України", - зазначено в повідомленні головного управління Нацполіції у Львівській області.