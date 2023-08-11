У Нікополі внаслідок російського обстрілу поранено літню жінку

Унаслідок російського обстрілу Нікополя поранено жінку, пошкоджено 15 приватних будинків, шість госпбудівель і п'ять ліній електропередачі, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

"Сьогодні від ворожих снарядів здригався Нікополь. Російська армія накрила місто важкою артилерією. Постраждала 71-річна жінка. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості", - написав Лисак у телеграм-каналі у п'ятницю ввечері.

За його даними, внаслідок артобстрілу пошкоджено 15 приватних будинків, шість господарських будівель, автомобіль і п'ять ліній електропередачі.