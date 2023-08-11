OLX заблокувала оголошення про продаж квитків "Укрзалізниці"

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) і "OLX Україна" домовилися про блокування всіх оголошень про продаж квитків на поїзди "Укрзалізниці" для протидії спекулянтам і шахраям, повідомила пресслужба УЗ у п'ятницю.

"Продовжуємо системну боротьбу з квитковими шахраями. Вже запровадили низку рішень, які суттєво ускладнили їхнє життя та унеможливили схеми. Тепер іще один надважливий крок – усі оголошення про продаж залізничних квитків на сервісі OLX вже видалено, а нові просто неможливо буде розмістити", - наводиться у пресрелізі коментар голови правління "Укрзалізниці" Євгена Лященка.

За його словами, більшість оголошень про продаж квитків у OLX розмістили шахраї - купивши квитки, людина отримувала підроблений квиток, а в деяких ситуаціях не отримувала нічого.

"Наші фахівці вже заблокували понад 20 оголошень про продаж залізничних квитків. Також розроблено алгоритм, який не дозволятиме публікувати такі оголошення в майбутньому", - зазначив директор департаменту клієнтського сервісу OLX в Україні та Центральній Азії Ігор Сироватко.

В УЗ зазначили, що, довіряючи купівлю квитків перекупникам, пасажири ризикують зовсім залишитися без подорожі, оскільки компанія постійно посилює перевірку посадкових документів.

Як повідомлялося, 26 липня УЗ у межах боротьби з перекупниками почала продавати квитки на п'ять нічних поїздів до/з Хелма і Перемишля (Польща) винятково онлайн, проте повернути такі квитки тепер можна лише в касі.