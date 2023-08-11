Одного з підозрюваних у справі про замах на заволодіння коштами "Укрзалізниці" під час закупівлі ПЛР-тестів екстрадовано зі Словаччини

Одного з підозрюваних у справі про замах на заволодіння 5 млн грн коштів "Укрзалізниці" під час закупівлі ПЛР-тестів екстрадовано зі Словацької Республіки, інформують у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).

"Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України за взаємодії із Офісом генерального прокурора домоглися екстрадиції до України одного з підозрюваних у справі щодо замаху на заволодіння грошовими коштами розміром 5 млн грн під час закупівлі ПЛР-тестів, а саме представника комерційної структури", - ідеться в повідомленні САП у п'ятницю.

З 2022 року підозрюваний перебував у міжнародному розшуку.

"Улітку 2023 року завдяки співпраці з компетентними органами Словацької Республіки підозрюваного затримали, а екстрадиційний запит України задовольнили. 11 серпня зазначену особу екстрадовано в Україну", - зазначається в повідомленні.

Після передання затриманого українській стороні йому буде обрано запобіжний захід.

У САП нагадують, що в межах досудового розслідування встановлено, що 2020 року посадовці "Укрзалізниці" розробили схему заволодіння коштами під час закупівлі послуг із проведення ПЛР-тестування на COVID-19.

Для цього було штучно завищено очікувану ціну закупівлі однієї одиниці на понад 400 грн порівняно з ринковою та забезпечено перемогу в процедурі закупівлі заздалегідь підібраного співучасниками підприємства.

Загалом зловмисники планували заволодіти майже 5 млн грн, однак через непроходження внутрішньої процедури узгодження договір не було укладено.

У червні 2022 року було повідомлено про підозру шістьом особам. У жовтні того самого року - ще двом фігурантам.