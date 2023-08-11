Події

14:23 11.08.2023

В Одеській області затримано депутата, який поцупив катер

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В Одеській області правоохоронці затримали депутата - голову однієї з райрад, який вкрав катер вартістю 2 млн грн, повідомляє МВС України.

"Дізнавшись про те, що в одному з одеських яхт-клубів є швидкісний катер, який був у власності Державної екологічної інспекції, посадовець вмовив держекоінспектора вивезти майно, нібито для збереження його від ворожих обстрілів. Катер "сховали" на території рибальського комплексу", - йдеться в повідомленні МВС у п'ятницю.

За інформацією відомства, чиновник залишив розписку в отриманні держмайна на КПП, але вказав у ній дані зовсім іншої людини, а для цього він підшукав втрачений чужий паспорт і скористався ним.

"Своїми діями фігурант завдав Державній екологічній інспекції понад 2 млн 690 тис. гривень матеріальних збитків", - уточнено в повідомленні.

Чиновника затримано та повідомлено про підозру. Також вирішується питання обрання запобіжного заходу і відсторонення від займаної посади та арешту майна.

 

Теги: #депутат #катер #одеська_область

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