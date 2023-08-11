Через обстріли РФ і грозовий шторм залишаються без світла понад 500 населених пунктів

Через обстріли знеструмлено 403 населені пункти в Донецькій, Харківській, Запорізькій, Луганській, Сумській, Чернігівській, Херсонській областях, повідомило Міністерство енергетики.

Крім того, згідно з його повідомленням у телеграм-каналі в п'ятницю, унаслідок грозового шторму знеструмлено 127 населених пунктів у Дніпропетровській, Кіровоградській, Сумській і Полтавській областях, останні дві з яких постраждали найбільше - там залишаються без світла 66 і 37 населених пунктів (загалом 12 тис. споживачів).

Також у Херсоні через підтоплення внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС залишаються без світла 11,3 тис. споживачів. Таким чином, відновлено електропостачання 3,7 тис. споживачам із 15 тис., які були знеструмлені після підтоплення.

Щодо імпорту електроенергії, то за даними сайту ENTSO-E, на п'ятницю він утричі зріс із Молдови - до 1268 МВт-год, і на 7,4% зі Словаччини - до 2743 МВт-год.