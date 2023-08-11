Події

08:39 11.08.2023

Кількість жертв пожеж на Гаваях зросла до 53 людей

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Кількість жертв пожеж на Гаваях зросла до 53 людей

Щонайменше 53 людини загинули в результаті лісових пожеж на Гаваях, повідомила влада округу Мауї.

"Оскільки зусилля з гасіння пожежі тривають, сьогодні було підтверджено ще про 17 загиблих унаслідок активної пожежі в Лагайні. Таким чином, кількість загиблих сягнула 53 осіб", - йдеться в заяві влади, яку цитує CNN.

Раніше повідомлялося про 36 загиблих.

Губернатор штату Джош Грін заявив телеканалу, що кількість загиблих може перевищити 60 осіб. Він згадав цунамі 1960 року, внаслідок якого загинула 61 людина.

"Боюся, цього разу дуже ймовірно, що загальна кількість загиблих значно перевищить це", - сказав він.

Понад 14 тис. осіб було евакуйовано з острова Мауї в середу через бурхливі лісові пожежі.

Очікується, що ще 14,5 тис. осіб буде вивезено до кінця четверга.

Історичне місто Лагайна на західній стороні острова Мауї прийняло на себе основний тягар вогняного шторму.

Влада повідомила про прогрес у боротьбі з вогнем, заявивши, що пожежу в Лагайні наразі локалізовано на 80%.

За оцінками місцевої влади, через стихію зруйновано або пошкоджено 271 об'єкт інфраструктури.

Десятки людей дістали поранення.

 

 

 

Теги: #пожежі #гаваї

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