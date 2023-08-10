Держава-агресор не зможе використати українські релігійні громади – Зеленський

Держава не допустить, щоб будь-яка з українських релігійних громад використовувалася державою-агресором, сказав у відеозверненні у четвер президент України Володимир Зеленський.

Він розповів про зустріч із представником Вселенського патріархату, митрополитом Еммануїлом, зазначивши, що вдячний Вселенському Патріарху за готовність допомогти у питанні повернення депортованих дітей.

"Звичайно, як завжди говорили про посилення духовної незалежності України та про духовний світ в Україні. Наша країна – один із історичних центрів християнства, так і буде надалі", - сказав Зеленський.

Українці, зазначив він, "змогли збудувати особливий формат релігійних відносин у своєму будинку". "У нашій країні діє Рада церков та релігійних організацій, яка гарантує, що всі спільноти поважаються, всі спільноти можуть донести свою думку державі, всі спільноти можуть брати участь у вирішенні суспільно важливих питань", - сказав Зеленський.

"Держава ніколи не допустить, що будь-яку з українських релігійних громад могла використати держава-агресор. Україна вистоїть, збереже незалежність, усі аспекти незалежності, у тому числі й духовну", - наголосив він.