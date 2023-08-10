Ferrexpo судиться за Галещинське родовище залізистих кварцитів після відкликання ліцензії через санкції щодо БГЗК

Гірничорудна компанія Ferrexpo з активами в Україні після відкликання однієї з ліцензій - на розвідку Галещинського (Кременчуцького) родовища залізистих кварцитів - у зв'язку з потраплянням під санкції Біланівського гірничо-збагачувального комбінату, який входить до групи (БГЗК, Горішні Плавні, Полтавської обл.), позивається проти такого рішення.

Згідно з піврічним звітом Ferrexpo, 24 червня 2021 року на офіційному сайті президента було оприлюдненому указ, яким уведено в дію постанову РНБО про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Водночас БГЗК було внесено до списку юридичних осіб, щодо яких застосовуються санкції.

У звіті констатують, що до указу і постанови не додавали обґрунтування для застосування санкцій. Водночас уточнюється, що санкція, накладена на БГЗК - анулювання ліцензії на видобуток Галещинського родовища, є другою з виданих БГЗК.

Також повідомляється, що родовище Галещинське перебуває на стадії розвідки і розташоване на північ від активних гірничих робіт групи.

"Результат розгляду наразі незрозумілий. (...) Судове засідання відбулося 4 квітня 2023 року, судді розглянули подані докази, але ще немає якихось висновків щодо юридичних аргументів сторін, які беруть участь у цьому спорі. Відтоді жодних подальших подій не було", - констатується у звіті.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський 24 червня 2021 року підписав указ, яким увів у дію рішення РНБОУ про безстрокове анулювання ліцензій дев'яти компаніям-надрокористувачам, серед яких БГЗК, що входить до групи Ferrexpo Костянтина Жеваго. Цим указом анульовано спеціальний дозвіл на користування надрами на Галещинське (Кременчуцьке) родовище залізних руд із 2004 до 2036 року.

Ferrexpo - залізорудна компанія з активами в Україні, їй належить 100% ТОВ "Єристівський ГЗК", 99,9% - ТОВ "Біланівський ГЗК" і 100% акцій ПрАТ "Полтавський ГЗК".