Події

19:32 10.08.2023

Ferrexpo судиться за Галещинське родовище залізистих кварцитів після відкликання ліцензії через санкції щодо БГЗК

2 хв читати
Ferrexpo судиться за Галещинське родовище залізистих кварцитів після відкликання ліцензії через санкції щодо БГЗК

Гірничорудна компанія Ferrexpo з активами в Україні після відкликання однієї з ліцензій - на розвідку Галещинського (Кременчуцького) родовища залізистих кварцитів - у зв'язку з потраплянням під санкції Біланівського гірничо-збагачувального комбінату, який входить до групи (БГЗК, Горішні Плавні, Полтавської обл.), позивається проти такого рішення.

Згідно з піврічним звітом Ferrexpo, 24 червня 2021 року на офіційному сайті президента було оприлюдненому указ, яким уведено в дію постанову РНБО про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Водночас БГЗК було внесено до списку юридичних осіб, щодо яких застосовуються санкції.

У звіті констатують, що до указу і постанови не додавали обґрунтування для застосування санкцій. Водночас уточнюється, що санкція, накладена на БГЗК - анулювання ліцензії на видобуток Галещинського родовища, є другою з виданих БГЗК.

Також повідомляється, що родовище Галещинське перебуває на стадії розвідки і розташоване на північ від активних гірничих робіт групи.

"Результат розгляду наразі незрозумілий. (...) Судове засідання відбулося 4 квітня 2023 року, судді розглянули подані докази, але ще немає якихось висновків щодо юридичних аргументів сторін, які беруть участь у цьому спорі. Відтоді жодних подальших подій не було", - констатується у звіті.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський 24 червня 2021 року підписав указ, яким увів у дію рішення РНБОУ про безстрокове анулювання ліцензій дев'яти компаніям-надрокористувачам, серед яких БГЗК, що входить до групи Ferrexpo Костянтина Жеваго. Цим указом анульовано спеціальний дозвіл на користування надрами на Галещинське (Кременчуцьке) родовище залізних руд із 2004 до 2036 року.

Ferrexpo - залізорудна компанія з активами в Україні, їй належить 100% ТОВ "Єристівський ГЗК", 99,9% - ТОВ "Біланівський ГЗК" і 100% акцій ПрАТ "Полтавський ГЗК".

Теги: #суд #ferrexpo #родовище

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:41 09.08.2023
Нардепа Гунька відправили під варту з можливістю внесення застави в розмірі 30 млн грн

Нардепа Гунька відправили під варту з можливістю внесення застави в розмірі 30 млн грн

14:33 09.08.2023
Суд визнав законним розірвання договору між монастирем УПЦ (МП) і заповідником "Києво-Печерська лавра"

Суд визнав законним розірвання договору між монастирем УПЦ (МП) і заповідником "Києво-Печерська лавра"

11:25 08.08.2023
Суд заарештував військкома, викритого на організації схем збагачення свого оточення

Суд заарештував військкома, викритого на організації схем збагачення свого оточення

15:18 07.08.2023
Суд заарештував з альтернативою застави у 805 тис. грн військкома із Закарпаття, який змушував солдатів будувати його будинок

Суд заарештував з альтернативою застави у 805 тис. грн військкома із Закарпаття, який змушував солдатів будувати його будинок

19:10 04.08.2023
У Харкові судитимуть реєстратора МСЕК, яка займалася оформленням фіктивної інвалідності "під ключ"

У Харкові судитимуть реєстратора МСЕК, яка займалася оформленням фіктивної інвалідності "під ключ"

17:24 02.08.2023
Суд знову відсторонив Павелка від посади президента УАФ - адвокати

Суд знову відсторонив Павелка від посади президента УАФ - адвокати

14:05 01.08.2023
Суд скасував запис у держреєстрі про зміну президента Федерації боксу України

Суд скасував запис у держреєстрі про зміну президента Федерації боксу України

20:14 31.07.2023
До суду скеровано справу проти ув'язненого, який закликав співкамерників до втечі та приєднання до армії РФ

До суду скеровано справу проти ув'язненого, який закликав співкамерників до втечі та приєднання до армії РФ

14:40 26.07.2023
Водія, який збив на смерть військовослужбовця на блокпосту в Києві, заарештовано без права застави

Водія, який збив на смерть військовослужбовця на блокпосту в Києві, заарештовано без права застави

20:01 25.07.2023
Суд заарештував колишнього одеського військкома з альтернативою застави у 150 млн грн

Суд заарештував колишнього одеського військкома з альтернативою застави у 150 млн грн

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти вдарили по об'єкту цивільної інфраструктури в Запоріжжі - голова ОВА

Окупанти обстріляли село на Харківщині, загинула мирна мешканка

Зеленський запросив Вселенського Патріарха відвідати Україну

РФ не має можливості виробляти нові ракети Х-22 - аналітик

Оголошено тимчасові коридори для торговельних суден, що прямують до/з портів України, - ВМС ЗСУ

ОСТАННЄ

Окупанти вдарили по об'єкту цивільної інфраструктури в Запоріжжі - голова ОВА

Окупанти обстріляли село на Харківщині, загинула мирна мешканка

ПРО ВИБУХИ В ЗАПОРІЖЖІ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Департамент охорони культурної спадщини не погоджував знесення історичної будівлі на вул. Ярославській

Космоліт компанії Virgin Galactic стартував у новий комерційний суборбітальний політ

Протягом доби українська авіація завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника

Суд заарештував із можливістю внесення застави одного зі спільників нардепа Гунька, викритого на хабарі в $85 тис.

Зеленський запросив Вселенського Патріарха відвідати Україну

Протягом доби відбулося близько 25 бойових зіткнень - Генштаб ЗСУ

Глава МВС про підготовку до навчального року: Інформацію щодо безпеки в кожній громаді узагальнимо, рекомендації передамо МОН

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА