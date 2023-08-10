Кілька тисяч людей довелося евакуювати в Норвегії через повені

Близько 4 тис. осіб, які проживають на півдні та сході Норвегії поблизу річок і водойм, змушені евакуюватися через повені, спричинені сильними зливами, що тривають у країні з початку тижня, повідомляє агентство Associated Press (AP).

Для евакуації жителів віддалених районів країни рятувальники задіяли вертольоти.

Влада Норвегії попереджає, що повені можуть тривати до п'ятниці, тому основні магістралі країни будуть закриті в найближчі кілька днів.

Непроста ситуація складається і в низці місць на півдні Норвегії. Управління водних ресурсів та енергетики в четвер для південної частини країни змінило помаранчевий рівень небезпеки виникнення повеней і зсувів на максимальний - червоний.

Напередодні в південній частині Норвегії після розливу річки Гломма, найдовшої в країні, частково прорвало дамбу. У місцевій поліції повідомили, що експерти намагаються оцінити збитки, завдані проривом дамби.

Також у середу влада країни попередила про можливе обвалення залізничного мосту над річкою Логен у південній частині Норвегії. Однак у четвер представники міністерства транспорту і зв'язку Норвегії повідомили, що міст стабільний, але рух по ньому ще не відновився.

У понеділок півночі Європи досяг шторм "Ганс". Зливи, які супроводжувалися сильними вітрами, у вівторок обрушилися на Норвегію, Швецію та Фінляндію.

Штормова погода призвела до закриття поромних переправ, затоплення вулиць і доріг.

У Фінляндії роботодавцям доручили оцінити необхідність поїздок працівників до офісів і за можливості дозволити їм працювати з дому.

У центральній частині Швеції у вівторок оголосили підвищений - червоний - рівень небезпеки через зливи, які призвели до підняття рівня річок. Підвищений рівень небезпеки також діє в західних районах країни.

Зокрема, друге за величиною населення місто Швеції, Гетеборг, бореться з наслідками потужних дощів. Більше половини вулиць затоплено. Крім того, рятувальники провели евакуацію десятків жителів у кількох постраждалих районах Швеції.