Події

14:59 10.08.2023

"Чорний археолог" із Хмельниччини незаконно збув скарб на аукціоні вартістю в півмільйона гривень

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"Чорний археолог" із Хмельниччини незаконно збув скарб на аукціоні вартістю в півмільйона гривень

Правоохоронці повідомили про підозру жителю Хмельницької області - "чорному археологу", який збув на аукціоні скарб вартістю понад півмільйона гривень, інформують в Офісі генерального прокурора.

"За процесуального керівництва прокурорів Офісу генпрокурора мешканцю Хмельниччини повідомлено про підозру у незаконному привласненні знайденого скарбу, який має культурну цінність, та збуті майна, одержаного кримінально протиправним шляхом (ч. 1 ст. 193, ст. 198 КК України)", - ідеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в четвер.

За даними слідства, підозрюваний, не маючи відповідного дозволу, проводив на території України земляні пошуково-археологічні роботи.

"Під час цих робіт він знайшов унікальний скарб ІІІ століття - пояси готів, срібло, мідь, лиття, кування, плакування. Вони належать до предметів декоративно-прикладного мистецтва давніх германців у період, коли вони мігрували через територію сучасної України з Північної Європи до Чорного моря", - уточнюється в повідомленні.

У прокуратурі наголошують, що знахідка має художнє, історичне, етнографічне та наукове значення.

"Надалі "чорний археолог" виставив знахідку для продажу на інтернет-аукціоні та реалізував артефакти одному із зареєстрованих на ресурсі покупців. Орієнтовна вартість вилученого унікального скарбу становить понад 590 тис. грн", - інформують у відомстві.

Наразі знайдену ремінну гарнітуру, а також інші предмети мистецтва передано до Національного музею України.

Досудове розслідування проводить ГСУ Нацполіції України.

Теги: #прокуратура #поліція #чорні_археологи

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