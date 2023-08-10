Події

14:01 10.08.2023

Юсов про вибухи в Москві: Відбуваються наслідки російського вторгнення в Україну, працюємо далі

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Юсов про вибухи в Москві: Відбуваються наслідки російського вторгнення в Україну, працюємо далі

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, коментуючи нещодавні вибухи в Москві, зокрема в районі аеропорту, заявив, що це є наслідком російського повномасштабного вторгнення в Україну і свідченням того, що Росія не може захищати свою країну і своє небо.

"Відбуваються наслідки російського повномасштабного вторгнення в Україну і демонстрація на весь світ, що "друга армія" - ніяка не друга у світі, і вона навіть не може впоратися із захистом власної столиці на болотах. Кара божа відбувається. Працюємо далі", - сказав він в ефірі національного телемарафону.

Юсов констатував, що таких інцидентів стає дедалі більше. "І кількісно, і якісно, і географія розширюється. Це означає, що ситуацію режим Путіна на Росії контролює все менше і менше. І справді, замість того, щоб захищати свою країну і своє небо, вони займаються геноцидною війною проти іншої незалежної держави, яка ні на кого не нападала, проти України", - заявили в українській воєнній розвідці.

Крім того, він додав, що якщо країна-агресор виведе всі свої війська з окупованих територій України, видасть воєнних злочинців і відшкодує всі збитки, заподіяні українському народу, то жити росіянам "буде легше, спокійніше і безпечніше".

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що вночі в Москві було чути вибухи і горіла будівля біля аеропорту "Домодєдово". В аеропортах "Домодєдово" і "Внуково" було запроваджено план "Ковер". Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що вночі була атака БПЛА.

Теги: #москва #вибухи #регіон

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