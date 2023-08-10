Події

12:34 10.08.2023

На Херсонщині під обстріл РФ потрапили люди, які отримували гуманітарну допомогу, поранено шістьох людей - ОВА

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На Херсонщині під обстріл РФ потрапили люди, які отримували гуманітарну допомогу, поранено шістьох людей - ОВА

Унаслідок російського артилерійського обстрілу Білозерки (Херсонська обл.) травмовано шістьох людей, одну особу госпіталізовано з важкими пораненнями, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Російська армія з артилерії обстріляла Білозерку. Травмовано шістьох людей. Під вогнем опинилися жителі, які в цей час отримували гуманітарну допомогу", - написав він у телеграм-каналі в четвер.

Як повідомляється, одна людина дістала важкі поранення. Усіх постраждалих госпіталізовано. 

Теги: #обстріл #херсонська_область

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