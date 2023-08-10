На Херсонщині під обстріл РФ потрапили люди, які отримували гуманітарну допомогу, поранено шістьох людей - ОВА

Унаслідок російського артилерійського обстрілу Білозерки (Херсонська обл.) травмовано шістьох людей, одну особу госпіталізовано з важкими пораненнями, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Російська армія з артилерії обстріляла Білозерку. Травмовано шістьох людей. Під вогнем опинилися жителі, які в цей час отримували гуманітарну допомогу", - написав він у телеграм-каналі в четвер.

Як повідомляється, одна людина дістала важкі поранення. Усіх постраждалих госпіталізовано.