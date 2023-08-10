Кулеба: Україна може вести переговори з РФ після виведення їхніх військ із наших земель, але не з Путіним

Переговори України з РФ можливі після виведення російських військ з окупованих українських територій, але домовленості будуть не з нинішнім президентом країни-агресора Володимиром Путіним, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ми можемо вести переговори з Росією після виведення їхніх військ із наших земель, але не з Путіним. Ця мета може бути досягнута за допомогою міксу війни та дипломатії. Наші генерали займаються першим, їхнє завдання спонукати росіян до відступу і зрозуміти, що краще говорити, ніж воювати. Я дбаю про дипломатію і діалог, коли це можливо", - сказав Кулеба в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera.

Міністр наголосив, що Путін не є "партнером у переговорах", і він скоїв надто багато дуже серйозних злочинів.

"Є й інші дипломатичні способи вести справи опосередковано. Але нам зрозуміло, що ми ніколи не зможемо побачити Путіна й Зеленського за одним столом", - заявив глава МЗС України.