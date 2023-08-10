Події

12:10 10.08.2023

Оголошено тимчасові коридори для торговельних суден, що прямують до/з портів України, - ВМС ЗСУ

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Оголошено тимчасові коридори для торговельних суден, що прямують до/з портів України, - ВМС ЗСУ

Оголошено тимчасові коридори для торговельних суден, що прямують до або з чорноморських портів України, повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

"Згідно з наказом навігаційного доручення ВМС ЗСУ №6 від 08.08.2023 були оголошені нові тимчасові маршрути руху цивільних суден до/з чорноморських морських портів України. При цьому повідомляється, що протягом всіх маршрутів зберігається військова загроза та мінна небезпека з боку Російської Федерації", - ідеться в повідомленні ВМС ЗСУ у Фейсбуці в четвер.

Як повідомляється, Україна раніше вже пропонувала ці маршрути у зверненні до Міжнародної морської організації (IMO). Рада Міжнародної морської організації визнала право України на вільне торговельне судноплавство, яке гарантовано міжнародним морським правом. Міжнародна морська організація закликала Росію дотримуватися міжнародних конвенцій та припинити загрози торговельному судноплавству в Чорному морі.

"Зазначені маршрути насамперед використовуватимуться для можливості виходу цивільних суден, що перебувають в українських портах "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний" іще з початку повномасштабного вторгнення Росії 24.02.2022 р. До проходу маршрутами допускатимуться судна, власники/капітани яких офіційно підтверджують готовність до плавання в поточних умовах", - уточнюється в повідомленні.

Як зазначається, останнє судно з українським продовольством вийшло з порту "Одеса" 16 липня. Після виходу Росії з "зернової угоди" держава-агресор атакувала портову зернову інфраструктуру з метою припинити доступ українського продовольства на світові ринки. Світові лідери, зокрема країн Африки, закликали Росію припинити шантаж продовольством та не перешкоджати українському агроекспорту.

Теги: #порти #коридори

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