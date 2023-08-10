Події

11:18 10.08.2023

Дрогобич зможе за рік-два забезпечити житлом усіх переселенців - мер

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Дрогобич зможе за рік-два забезпечити житлом усіх переселенців - мер

Міський голова Дрогобича Тарас Кучма прогнозує, що через рік-два міська влада зможе забезпечити житлом усіх внутрішніх переселенців (ВПО).

"Ми провели опитування, за результатами яких 90% усіх переселенців сказали, що їм потрібен постійний дах над головою, бо їм нікуди повертатися... Зрозуміло, що в короткі терміни всіх забезпечити постійним житлом не вийде. Тому в нас є категорійність, коли, наприклад, житло отримують за балами: якщо це багатодітна сім’я або якщо в людей є ще якісь фактори, і тоді за цією шкалою ми формуємо першу чергу на житло. Думаю, за рік-два Дрогобич забезпечить житлом усіх із числа ВПО, хто цього потребує", - сказав Кучма в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Водночас він зазначив, що близько 30% усіх переселенців у Дрогобичі вже працевлаштовані.

"Це ті, хто були безробітними або не мали власного бізнесу. Якщо в абсолютних цифрах, то 161 людину нам вдалося працевлаштувати. Решта людей сама собі знаходить роботу: відкривають свої маленькі бізнеси", - уточнив мер міста.

Раніше Кучма заявляв, що більшість внутрішньо переміщених осіб (60%), яких після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну прийняла Дрогобицька громада, - це люди, чиє житло та майно було знищено внаслідок бойових дій, і яким, відповідно, нікуди повертатися. За його словами, нині в громаді налічується близько 16 тисяч внутрішньо переміщених осіб (ВПО), з яких 30% можуть залишитися для постійного проживання. При цьому населення ОТГ загалом становить 125 тисяч осіб.

 

Інтерв'ю міського голови Дрогобича Тараса Кучми підготовлено в рамках спільного спецпроєкту інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" та Фонду Східна Європа "Досвід громад", започаткованого за підтримки програми "Стійкість", яку впроваджує Фонд Східна Європа у консорціумі неурядових організацій на чолі з ERIM (Франція) і коштом Європейського Союзу.

Мета спецпроєкту "Досвід громад" - показати досвід українських громад з адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб задля підвищення ефективності роботи органів місцевого самоврядування. Детальніше про ефективну взаємодію з ВПО можна дізнатися в безкоштовному онлайн-курсі "Адаптація та інтеграція ВПО: досвід і можливості" на освітній платформі "Зрозуміло!".

Теги: #житло #переселенці #дрогобич

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