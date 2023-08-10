Російський корабель "Оленегорский горняк" має дуже мало шансів повернутися у свій Північний флот - спікер ВМС ЗСУ

Наразі російський десантний корабель "Оленегорский горняк", який зазнав серйозного пошкодження в результаті успішної української операції, має дуже мало шансів на повернення до Північного флоту, повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України, капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук.

"З тієї інформації, яку ми маємо, шанси невеликі в цього корабля повернутися до свого Північного флоту, з якого він прийшов у Чорне море, щоб проводити разом з іншими шістьма кораблями, які зайшли, і ще сім кораблів ВДК, які вже були в акваторії. Таку армаду створювали в 13 одиниць, щоб захоплювати південне узбережжя материкової України", - сказав Плетенчук в ефірі національного телемарафону.

У ВМС ЗСУ також зазначили, що ремонт кораблів - дуже складний і тривалий процес.

4 серпня стало відомо, що Служба безпеки України спільно з Військово-морськими силами ЗСУ провела операцію в бухті Новоросійська, в результаті якої було пошкоджено великий десантний корабель "Оленегорский горняк". Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела в українській спецслужбі, унаслідок атаки "Оленегорский горняк" дістав серйозну пробоїну й наразі не може виконувати свої бойові завдання.

У ВМС ЗСУ зазначили, що те, що сталося з ворожим десантним кораблем "Оленегорский горняк", можна вважати наслідком порушення українського прибережного попередження.

У британській розвідці заявили, що пошкодження цього корабля - це "серйозний удар" по Чорноморському флоту РФ.

"Оленегорский горняк" має водотоннажність 3600 тонн і довжину 113 метрів. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну це судно, що належить Північному флоту, поповнило лави ЧФ, часто здійснювало перекидання військових і цивільних вантажів між РФ і окупованим Кримом.