Інтерфакс-Україна
Події
16:12 08.05.2025

Новий корабель Нідерландського флоту зроблений із довоєнної маріупольської сталі "Метінвесту"

3 хв читати

Новий корабель бойового забезпечення Нідерландів – Den Helder – зроблений із сталі металургійного комбінату "Азовсталь" гірничо-металургійної групи "Метінвест", виготовленої до початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну.

Згідно з пресрелізом компанії у четвер, Den Helder офіційно прибув до свого домашнього порту, що стало ключовим етапом його інтеграції до складу Королівського флоту. Під час будівництва судна була використана сталь металургійного комбінату "Азовсталь" групи "Метінвест".

При цьому уточнюється, що маріупольський метал був поставлений клієнту ще до початку повномасштабного вторгнення, у 2020-2021 роках. Окрім цього, у конструкції корабля Den Helder застосовано продукцію італійського заводу Metinvest Trametal. Так, для будівництва Den Helder було використано 5000 тонн сталі "Метінвесту": 4760 тонн – з "Азовсталі" та 240 тонн – з Metinvest Trametal.

Den Helder має довжину майже 180 метрів і розрахований на основний екіпаж із 76 осіб, з можливістю розміщення ще 80. Він здатен одночасно обслуговувати до шести кораблів, транспортує понад вісім мільйонів літрів пального, а також значні обсяги продовольства, води, боєприпасів та інших критично важливих ресурсів.

Крім того, зазначається, що у рамках цього проєкту "Метінвест" співпрацював з Damen Galati (Румунія) - це одна з найбільших і найсучасніших суднобудівних верфей у Східній Європі, яка входить до міжнародної групи Damen Shipyards Group, що базується у Нідерландах. Більшість її продукції виготовляється на експорт, зокрема, для військово-морських сил різних країн.

Будівництво корабля стартувало в грудні 2020 року. Після закладки кіля у червні 2021-го корпус модульно зібрали, спустили на воду у квітні 2022-го та до травня 2023 року завершили основні роботи. Через чотири роки після старту проєкту корабель прибув до Фліссінгена (Нідерланди) для фінального оснащення.

Корабель офіційно вступить до складу флоту 1 жовтня 2025 року під назвою HNLMS Den Helder. Повноцінне розгортання судна планується на середину 2026 року.

Начальник відділу зовнішніх закупівель "Метінвест-СМЦ" Наталя Кривошей пояснила, що активно працюючи із суднобудівною промисловістю у південно-східному регіоні Європи, група здійснила перші поставки Damen Galati десять років тому.

"У 2021 році ми досягли основної частки у портфелі цього суднобудівника. Що стосується будівництва Den Helder, особливо цінно, що для нього була використана сталь з маріупольського комбінату "Азовсталь". Це не просто метал, це символ незламності українців і внесок у посилення обороноздатності наших партнерів. Це один із останніх проєктів, у яких використано сталь "Азовсталі", і такі новини для нас особливо важливі – як нагадування про значення роботи нашої команди і добра згадка про Маріуполь та наше підприємство, зруйноване ворогом під час повномасштабної війни", - підкреслила менеджер.

У пресрелізі нагадується, що з маріупольської сталі "Метінвесту" також побудований майбутній флагман Військово-морських сил ЗСУ – корвет "Гетьман Іван Мазепа". Для нього була поставлена продукція комбінатів "Азовсталь" та ім. Ілліча. Наприкінці минулого року судно вийшло на ходові випробування в морі.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні - в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європейського Союзу, Великій Британії та США. Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%). ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

Теги: #сталь #нідерланди #корабель #метінвест

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:05 07.05.2025
Глава Мінюсту Нідерландів: немає тривалого миру без справедливості для постраждалих українців

Глава Мінюсту Нідерландів: немає тривалого миру без справедливості для постраждалих українців

12:40 06.05.2025
"Метінвест" розпочав виробництво захисних екранів на бронетехніку МТ-ЛБ

"Метінвест" розпочав виробництво захисних екранів на бронетехніку МТ-ЛБ

01:29 06.05.2025
Загроза, яку становить Росія, також поширюється за межі України – прем'єр Нідерландів

Загроза, яку становить Росія, також поширюється за межі України – прем'єр Нідерландів

08:16 04.05.2025
У Чорному морі зафіксований один ворожий ракетоносій - ВМС

У Чорному морі зафіксований один ворожий ракетоносій - ВМС

12:26 01.05.2025
"Метінвест" у I кв.-2025 наростив сплату податків на 4% - СЕО

"Метінвест" у I кв.-2025 наростив сплату податків на 4% - СЕО

16:14 29.04.2025
"Метінвест" спрямував 1000 тонн сталі зі свого британського активу на побудову стадіону у Ліверпулі

"Метінвест" спрямував 1000 тонн сталі зі свого британського активу на побудову стадіону у Ліверпулі

15:38 25.04.2025
Нідерланди інвестують в запровадження енергонезалежності 23 українських лікарень

Нідерланди інвестують в запровадження енергонезалежності 23 українських лікарень

06:26 20.04.2025
У Чорному морі курсує ворожий ракетоносій з "калібрами" до 6 ракет – ВМС

У Чорному морі курсує ворожий ракетоносій з "калібрами" до 6 ракет – ВМС

20:10 18.04.2025
ЗСУ отримали понад 200 багі зі сталі "Метінвесту", наразі автівки отримали прикордонники

ЗСУ отримали понад 200 багі зі сталі "Метінвесту", наразі автівки отримали прикордонники

17:02 18.04.2025
ЗСУ отримали понад 200 багі зі сталі "Метінвесту", наразі автівки прибули до прикордонників

ЗСУ отримали понад 200 багі зі сталі "Метінвесту", наразі автівки прибули до прикордонників

ВАЖЛИВЕ

На фронті на 16:00 сталося більше боєзіткнень, ніж у минулі дні, – Генштаб ЗСУ

У Софіївській Борщагівці під Києвом невідомий відкрив вогонь, загинуло кілька людей

Квітень став місяцем з найбільшою кількістю жертв серед цивільних осіб в Україні з вересня 2024 року - ООН

Рада ратифікувала угоду між США та Україною про створення інвестфонду

Кардинали протягом ранку четверга не змогли обрати нового Папу Римського

ОСТАННЄ

JYSK відкрив новий магазин на лівому березі Києва

На фронті на 16:00 сталося більше боєзіткнень, ніж у минулі дні, – Генштаб ЗСУ

Президент присвоїв полковнику Павлу Розлачу звання Герой України

У Софіївській Борщагівці під Києвом невідомий відкрив вогонь, загинуло кілька людей

РФ і КНР продовжать зміцнювати військове і військово-технічне співробітництво

Виправити помилки й повторно надіслати документи на реєстрацію на НМТ можна 9-14 травня

Українське суспільство виснажене, але зберігає стійкість, - опитування

Президент присвоїв командиру підрозділу "Птахи Мадяра" Бровді звання Герой України

У Куп'янську уже двоє постраждалих внаслідок удару ворожого FPV

Девіс: Очікую на швидкий консультаційний період, аби якнайшвидше перейти до реалізації угоди США-Україна

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА