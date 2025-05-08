Новий корабель Нідерландського флоту зроблений із довоєнної маріупольської сталі "Метінвесту"

Новий корабель бойового забезпечення Нідерландів – Den Helder – зроблений із сталі металургійного комбінату "Азовсталь" гірничо-металургійної групи "Метінвест", виготовленої до початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну.

Згідно з пресрелізом компанії у четвер, Den Helder офіційно прибув до свого домашнього порту, що стало ключовим етапом його інтеграції до складу Королівського флоту. Під час будівництва судна була використана сталь металургійного комбінату "Азовсталь" групи "Метінвест".

При цьому уточнюється, що маріупольський метал був поставлений клієнту ще до початку повномасштабного вторгнення, у 2020-2021 роках. Окрім цього, у конструкції корабля Den Helder застосовано продукцію італійського заводу Metinvest Trametal. Так, для будівництва Den Helder було використано 5000 тонн сталі "Метінвесту": 4760 тонн – з "Азовсталі" та 240 тонн – з Metinvest Trametal.

Den Helder має довжину майже 180 метрів і розрахований на основний екіпаж із 76 осіб, з можливістю розміщення ще 80. Він здатен одночасно обслуговувати до шести кораблів, транспортує понад вісім мільйонів літрів пального, а також значні обсяги продовольства, води, боєприпасів та інших критично важливих ресурсів.

Крім того, зазначається, що у рамках цього проєкту "Метінвест" співпрацював з Damen Galati (Румунія) - це одна з найбільших і найсучасніших суднобудівних верфей у Східній Європі, яка входить до міжнародної групи Damen Shipyards Group, що базується у Нідерландах. Більшість її продукції виготовляється на експорт, зокрема, для військово-морських сил різних країн.

Будівництво корабля стартувало в грудні 2020 року. Після закладки кіля у червні 2021-го корпус модульно зібрали, спустили на воду у квітні 2022-го та до травня 2023 року завершили основні роботи. Через чотири роки після старту проєкту корабель прибув до Фліссінгена (Нідерланди) для фінального оснащення.

Корабель офіційно вступить до складу флоту 1 жовтня 2025 року під назвою HNLMS Den Helder. Повноцінне розгортання судна планується на середину 2026 року.

Начальник відділу зовнішніх закупівель "Метінвест-СМЦ" Наталя Кривошей пояснила, що активно працюючи із суднобудівною промисловістю у південно-східному регіоні Європи, група здійснила перші поставки Damen Galati десять років тому.

"У 2021 році ми досягли основної частки у портфелі цього суднобудівника. Що стосується будівництва Den Helder, особливо цінно, що для нього була використана сталь з маріупольського комбінату "Азовсталь". Це не просто метал, це символ незламності українців і внесок у посилення обороноздатності наших партнерів. Це один із останніх проєктів, у яких використано сталь "Азовсталі", і такі новини для нас особливо важливі – як нагадування про значення роботи нашої команди і добра згадка про Маріуполь та наше підприємство, зруйноване ворогом під час повномасштабної війни", - підкреслила менеджер.

У пресрелізі нагадується, що з маріупольської сталі "Метінвесту" також побудований майбутній флагман Військово-морських сил ЗСУ – корвет "Гетьман Іван Мазепа". Для нього була поставлена продукція комбінатів "Азовсталь" та ім. Ілліча. Наприкінці минулого року судно вийшло на ходові випробування в морі.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні - в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європейського Союзу, Великій Британії та США. Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%). ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".