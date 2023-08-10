Ворог намагається перехопити ініціативу на куп'янському напрямку, ситуація складна, але контрольована - Череватий

Ворог намагається перехопити ініціативу на куп'янському напрямку та прорвати оборону українських сил, ситуація хоч і складна, але контрольована, заявив заступник командувача Східного угруповання військ зі стратегічних комунікацій Сергій Череватий.

"Куп'янський напрямок - один із тих, де ворог намагається перехопити ініціативу, намагається діяти агресивно, прорвати нашу оборону. Однак через усі вжиті заходи, зокрема, командувач Сухопутних військ працював у цій зоні, - віддано накази, посилено оборону, ударні засоби. Тому ситуація хоч і складна, але контрольована. Ми знаємо підрозділи ворога, командирів, знаємо їхні наміри, тому діємо там, щоб зірвати наміри ворога", - сказав Череватий в ефірі національного телемарафону в четвер уранці.

За його інформацією, 559 разів за добу росіяни завдавали ударів артилерією по українських позиціях на лимансько-куп'янському напрямку. Сталося 16 ворожих авіанальотів, чотири спроби атакувати позиції українських сил.

"Під час відбиття атак 35 окупантів знищено, 110 поранено. Знищено три танки, гаубицю Д-20, БПЛА "Орлан-10", сім авто, три польові склади з боєприпасами та три ворожі бліндажі", - розповів Череватий.

Заступник командувача Східного угруповання військ зазначив, що на бахмутському напрямку противник 580 разів за добу бив по позиціях Сил оборони України.

"Відбулося п'ять бойових зіткнень, три ворожі авіанальоти. Під час боїв 56 окупантів знищено на бахмутському напрямку, 104 окупанти дістали поранень, п'ятеро потрапили в полон", - поінформував Череватий.

Також він повідомив про знищення трьох ворожих танків Т-72, бронеавтомобіля, трьох БМП, бойової машини десанту, гаубиці Д-30, трьох польових складів із боєприпасами, БПЛА та двох дронів-камікадзе "Ланцет".