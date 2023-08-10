Російські війська вночі обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район

Російські окупанти вночі обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район, є влучання в трьох громадах, пошкоджено приватні будинки та газопровід, повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак у четвер уранці.

"Вночі агресор поцілив по трьох громадах Нікопольського району. Мирівській, Марганецькій та Червоногригорівській. Бив із важкої артилерії", - написав він у телеграм-каналі.

За даними ОВА, пошкоджено 6 приватних будинків, гараж і авто. Розбито газопровід.

Люди не постраждали.

Рятувальники продовжують обстеження територій. Уточнюють наслідки атак.