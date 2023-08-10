Найманці ПВК "Вагнер" повертаються в Росію через відсутність фінансування

Сили "Вагнера" проводять перший етап виведення з Білорусі шляхом перекидання груп чисельністю від 500 до 600 осіб з Білорусі до Краснодарського краю, Воронезької та Ростовської областей, другий етап почнеться після 13 серпня, повідомляється в аналітичному огляді Інституту дослідження війни (ISW).

Як зазначають аналітики з посиланням на інсайдерів, бойовики ПВК "Вагнер" можуть покинути Білорусь, оскільки президент Лукашенко відмовився їх фінансувати, коли виявив, що Росія не платитиме за "вагнерівців", як він, очевидно, очікував. Також інсайдерське джерело стверджувало, що невелика група інструкторів Вагнера залишиться в Білорусі для навчання білоруських сил.

Крім того, зазначається, що сили "Вагнера", які не були перекинуті до Лівії, "терміново" пішли у відпустку в Росію, і що командування "Вагнера" закликало своїх бійців підтримувати зв'язок, оскільки в будь-який час можуть надійти нові накази.

Однак у ISW стверджують, що не спостерігали візуальних свідчень відходу ПВК із Білорусі.

На думку аналітиків, повідомлення про те, що сили "Вагнера" переміщуються назад у Росію, згадки командування ПВК про нові накази та заяви про майбутню "активацію" сил Вагнера наприкінці серпня, імовірно, припускають, що угода, яка дала змогу "Вагнеру" переміститися до Білорусі та продовжити діяльність там і в Африці, зірвалася.