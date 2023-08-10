Події

07:09 10.08.2023

Найманці ПВК "Вагнер" повертаються в Росію через відсутність фінансування

1 хв читати
Найманці ПВК "Вагнер" повертаються в Росію через відсутність фінансування

Сили "Вагнера" проводять перший етап виведення з Білорусі шляхом перекидання груп чисельністю від 500 до 600 осіб з Білорусі до Краснодарського краю, Воронезької та Ростовської областей, другий етап почнеться після 13 серпня, повідомляється в аналітичному огляді Інституту дослідження війни (ISW).

Як зазначають аналітики з посиланням на інсайдерів, бойовики ПВК "Вагнер" можуть покинути Білорусь, оскільки президент Лукашенко відмовився їх фінансувати, коли виявив, що Росія не платитиме за "вагнерівців", як він, очевидно, очікував. Також інсайдерське джерело стверджувало, що невелика група інструкторів Вагнера залишиться в Білорусі для навчання білоруських сил.

Крім того, зазначається, що сили "Вагнера", які не були перекинуті до Лівії, "терміново" пішли у відпустку в Росію, і що командування "Вагнера" закликало своїх бійців підтримувати зв'язок, оскільки в будь-який час можуть надійти нові накази.

Однак у ISW стверджують, що не спостерігали візуальних свідчень відходу ПВК із Білорусі.

На думку аналітиків, повідомлення про те, що сили "Вагнера" переміщуються назад у Росію, згадки командування ПВК про нові накази та заяви про майбутню "активацію" сил Вагнера наприкінці серпня, імовірно, припускають, що угода, яка дала змогу "Вагнеру" переміститися до Білорусі та продовжити діяльність там і в Африці, зірвалася.

 

 

 

Теги: #рф #вагнер #ситуація #isw

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:25 10.08.2023
Присутність ПВК "Вагнер" у Білорусі підтверджує, що Лукашенко поступається Кремлю контролем над країною

Присутність ПВК "Вагнер" у Білорусі підтверджує, що Лукашенко поступається Кремлю контролем над країною

19:32 09.08.2023
На бахмутському напрямку за добу 140 окупантів знищено, 232 поранено, 4 взято в полон

На бахмутському напрямку за добу 140 окупантів знищено, 232 поранено, 4 взято в полон

08:58 09.08.2023
ЗС України збили черговий ворожий вертоліт

ЗС України збили черговий ворожий вертоліт

08:31 09.08.2023
Українські сили здійснили рейд через Дніпро в Херсонській області

Українські сили здійснили рейд через Дніпро в Херсонській області

00:12 09.08.2023
РФ знову вивела ракетоносій на бойове чергування у Чорному морі

РФ знову вивела ракетоносій на бойове чергування у Чорному морі

21:11 08.08.2023
Данілов: Заколот Пригожина - це була спецоперація, погоджена з Путіним

Данілов: Заколот Пригожина - це була спецоперація, погоджена з Путіним

17:13 08.08.2023
Тезу про війну НАТО та РФ на території України вигадано в Росії - Зеленський

Тезу про війну НАТО та РФ на території України вигадано в Росії - Зеленський

08:07 08.08.2023
Співробітники ДСНС врятували вісьмох людей на місці ракетної атаки в Покровську

Співробітники ДСНС врятували вісьмох людей на місці ракетної атаки в Покровську

04:19 08.08.2023
Конгрес США дозволив виявляти "велику гнучкість" у допомозі МКС в розслідуваннях щодо іноземних громадян, пов'язаних з Україною – генпрокурор США

Конгрес США дозволив виявляти "велику гнучкість" у допомозі МКС в розслідуваннях щодо іноземних громадян, пов'язаних з Україною – генпрокурор США

02:17 08.08.2023
Окупанти за добу 11 разів обстріляли чотири громади Сумщини - ОВА

Окупанти за добу 11 разів обстріляли чотири громади Сумщини - ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони за добу ліквідували 580 окупантів

ЗС України відбили атаки противника на околицях Кліщіївки, а також на авдіївському, мар'їнському, шахтарському напрямках

F-16 будуть у нас у небі – Зеленський

У результаті ракетного удару по Запоріжжю постраждало семеро осіб - обладміністрація

Ракетний удар РФ зруйнував храм у Запоріжжі

ОСТАННЄ

У Запоріжжі вже троє загиблих і дев'ять травмованих, серед них 11-місячна дитина

Уночі ЗАЕС втратила живлення з основної високовольтної лінії

У результаті нічного ворожого обстрілу села на Харківщині поранено двох мирних жителів - Синєгубов

Окупанти випустили по Херсонській області 335 снарядів, поранено двоє людей

Сили оборони за добу ліквідували 580 окупантів

Російські війська вночі обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район

Росіяни почали частіше обстрілювати окуповані ними території, а також свої позиції

Українська авіація за добу десять разів атакувала сили противника

ЗС України відбили атаки противника на околицях Кліщіївки, а також на авдіївському, мар'їнському, шахтарському напрямках

ЗС України продовжують контрнаступ і успішно знижують наступальний потенціал Росії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА