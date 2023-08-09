Події

21:50 09.08.2023

У Запоріжжі загинуло двоє людей, одну вдалося реанімувати

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У Запоріжжі загинуло двоє людей, одну вдалося реанімувати

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко уточнив первинну інформацію про трьох загиблих унаслідок ракетного удару по Запоріжжю - загинули двоє людей, одну вдалося врятувати.

"Запоріжжя: загинуло 2 людини, поранено - 7. Спочатку інформація була про трьох загиблих. На щастя, одну людину вдалося реанімувати. Лікарям допомагали на місці парамедики поліції", - написав він у своєму телеграм-каналі в середу ввечері.

Зазначається, що рятувальники оперативно загасили пожежу в господарській будівлі. Поліція провела поквартирний обхід житлових будинків.

"Загиблих або травмованих не виявили. Постраждали люди, які під час прильоту перебували на вулиці", - уточнив глава відомства.

 

 

 

Теги: #запоріжжя #удар #жертви

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