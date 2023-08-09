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19:22 09.08.2023

Німеччина надала Україні нову партію військової допомоги, зокрема 2 пускові установки Patriot

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Німеччина надала Україні нову партію військової допомоги, зокрема 2 пускові установки Patriot

Німеччина надала Україні ще дві пускові установки Patriot для протиповітряної оборони, йдеться у звіті федерального уряду Німеччини.

Як повідомляється на офіційному сайті уряду ФРН у середу, до нового пакета допомоги також увійшли 10 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (BV206), 6,525 тис. артилерійських снарядів калібру 155 мм; матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів; п'ять машин прикордонної охорони; чотири розвідувальних БпЛА VECTOR; 1163 біноклів; шість тягачів 8x8 HX81 і п'ять напівпричепів; дві вантажно-розвантажувальні машини 8x6; 100 кулеметів MG5 і 40 тис. аптечок.

Як повідомляється, зі складів бундесверу також буде передано Україні 20 тисяч захисних окулярів. В уряді Німеччини також повідомили про плани передати Україні матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів і нову партію захисних окулярів - 80 тис. шт.

У повідомленні наголошується, що постачання відбуваються з галузевих запасів, що фінансуються німецькими фондами для нарощування потенціалу безпеки. Деякі постачання потребують модернізації або виробництва тривають; також проводяться навчальні заходи.

 

Теги: #німеччина #військова_допомога

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