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13:12 09.08.2023

Нардепу Дубінському повідомлено про підозру у службовому підробленні - джерело

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Нардепу Дубінському повідомлено про підозру у службовому підробленні - джерело

Народному депутату України Олександру Дубінському, в якого правоохоронці проводили обшуки, перевіряючи обставини та законність його виїзду за кордон у період воєнного стану, повідомлено про підозру у службовому підробленні, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах.

"Дубінському повідомлено про підозру за ст. 366 КК України (службове підроблення)", - сказав співрозмовник агентства.

Раніше Служба безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань (ДБР) проводила обшуки в Дубінського, перевіряючи обставини та законність його виїзду за кордон у період воєнного стану, повідомляють у СБУ.

"За даними слідства, народний обранець поїхав за межі нашої держави під виглядом супроводження свого батька на лікування до іноземного медзакладу. При цьому батько нардепа виїжджав за кордон і повертався звідти самостійно – без фактичного супроводу парламентарія", - йшлося в повідомленні СБУ в телеграм-каналі.

У повідомленні не називалося ім'я депутата, як стало відомо агентству, йдеться про Олександра Дубінського.

За інформацією української спецслужби, також правоохоронці розслідують факти підписання народним депутатом офіційних документів під час його перебування за межами України, що може свідчити про їх підробку.

У повідомленні наголошувалося, що для з’ясування всіх цих обставин і надання правової оцінки діям парламентарія тривають слідчі дії у межах кримінального провадження, розпочатого за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 366 (службове підроблення); ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї за попередньою змовою групою осіб).

Розслідування проводиться за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Теги: #розслідування #дубінський

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